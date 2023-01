Soldes 2023 : Bon plan XXL sur ces jolies robes pull

Achetez cette robe pull en tricot Viottiset pour 38,99 € sur Amazon

La robe pull, c'est une pièce que chacune se doit d'avoir dans sa garde-robe. Et même si vous en possédez déjà, vous n'en aurez jamais trop. Ce vêtement peut en effet se porter ultra facilement lorsque les températures se rafraîchissent. Et ce modèle Viottiset en particulier. Elle n'opte pas pour un style classique. Elle se twiste en effet de détails très tendance en ce moment. Elle s'imagine déjà en maille, LA matière de cet hiver 2022-2023. Et pas n'importe quelle maille, une torsadée pour créer de beaux motifs en 3D sur la robe. Ils contribuent à ajouter un côté cozy à la pièce. Exit aussi les traditionnels noirs et blancs, c'est ici le beige qui met en valeur la silhouette. Avec un manteau long, des bottes hautes marron, autre pièce qui a clairement le vent en poupe, et une casquette marin, vous aurez le look typique de la Parisienne chic !

2. Réduction imbattable de 40 % sur cette robe pull Only

La robe pull est une pièce versatile à souhait. Aux inflexions streetwear, casual ou chic, il y en a pour tous les goûts. Il suffit simplement d'un détail pour complètement changer son allure. Si vous voulez que votre robe pull soit au summum de l'élégance, optez donc pour cette version proposée par Only. Vous n'allez pas croire à sa promo sur Amazon pour les soldes. Elle passe en effet de 34,99 € à 21,09 €. Soit une réduction incroyable de près de 40 %. Économisez sans plus attendre ces 10 € et découvrez sans plus attendre son twist qui fait toute la différence.

Le col roulé comme élément chic par excellence