Soldes 2023 : Bon plan XXL sur ces produits de soin pour les dents

Achetez cette brosse à dents électrique Oral B Pro 770 Cross Action pour 34,99 € sur Darty

Le repas est terminé, c'est l'heure de prendre soin de ses dents. Et le passage obligé, c'est bien sûr le brossage. Vos dents sont d'ailleurs plus resplendissantes que jamais grâce à cette brosse à dents électrique Oral B Pro 770 Cross Action. Conçue à partir de la technologie 3D oscillo-rotative, ce sont pas moins de 8800 oscillations/minute et 20 000 pulsations/minute qui permettent de venir à bout de la plaque dentaire. Difficile de faire plus efficace ! Et pour suivre le temps de brossage recommandé par votre dentiste, la brosse est équipée d'un minuteur professionnel. Celui-ci décompte 4 min en intervalle de 30 secondes pour être sûr de ne pas se tromper.

C'est la brossette Cross Action qui est justement chargée de nettoyer les dents. Ses poils ont l'inclinaison parfaite pour capturer la plaque dentaire même dans les espaces interdentaires difficiles d'accès. Et lorsque les poils bleus se décolorent, c'est le signe qu'il faut changer la brossette. On sort alors la seconde incluse dans le pack. Avec une autonomie de 10 jours, l'Oral B Pro 770 Cross Action est en plus vraiment performante. La révolution du brossage a commencé !

2. Réduction maxi de 33 % sur cet hydropulseur dentaire Panasonic

La brosse à dents, c'est un indispensable pour conserver une hygiène dentaire de qualité. Mais cela ne suffit pas forcément. Malgré tous vos efforts et un brossage régulier, vous n'êtes quand même pas à l'abri de problèmes de gencives, émail, caries ou même déchaussement de dents. Pour mettre toutes les chances de votre côté, adoptez cet hydropulseur dentaire Panasonic. Cet appareil vous assurera un soin supplémentaire non négligeable. Sa réduction sur Darty devrait finir de vous convaincre. Il passe donc de 59,99 € à 39,99 €. Foncez vers cette promo géniale de 33 %. Votre porte-monnaie vous dira merci pour ces 20 € d'économie.

Trois modes pour prendre soin de vos dents