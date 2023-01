Soldes 2023 : Réduction immanquable sur ces figurines Harry Potter

Achetez ce jeu le Chemin de Traverse Harry Potter Magical Minis Wizarding World sur la Fnac pour 48,99 €

Les vacances touchent déjà à leur fin, quel dommage. Heureusement, ce n'est pas une rentrée classique que vont connaître Hermione Granger et Fred Weasley. Ils retournent en effet à l'école des sorciers. C'est là que les héros vont pouvoir continuer à apprendre la magie. S'ils sont dans la même école, leur choix de boutiques est en revanche bien différent. Hermione se dirige vers une pâtisserie pour acheter des gourmandises à ses professeurs. Et en cette fin d'été, elle a jeté son dévolu sur les glaces. Il ne lui reste plus qu'à faire son choix.

De son côté, le jumeau Weasley se dirige bien évidemment vers le magasin de farces et attrapes. C'est là qu'il va faire son stock pour s'amuser toute l'année à Poudlard. En passant, il aperçoit la boutique de vente d'animaux. De superbes chouettes y trônent. Mais, pas le temps de s'y attarder, les bêtises n'attendent pas !

3. Payez moins de 18 € pour ce jeu Les Trois Balais Harry Potter Magical Minis Wizarding World

Il existe un endroit dans le monde des sorciers où les jeunes magiciens peuvent se détendre. Ils y oublient tous leurs soucis pour quelques heures et s'amusent, achètent des objets et, surtout, boivent une boisson culte. Il s'agit bien sûr du fameux Pré-au-Lard. C'est le repère dès que l'heure du temps libre a sonné. Et l'un des lieux les plus emblématiques, c'est bien évidemment le pub Les Trois Balais Harry Potter Magical Minis Wizarding World. Ce jeu est en plus à petit prix sur la Fnac. Vous n'aurez à débourser que 17,49 €, contre 18,74 € habituellement pour vous le procurer. Ne ratez pas cette promo de 7 % .

Une pause autour de la célèbre Bièreaubeurre