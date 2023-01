Soldes 2023 : Réduction très alléchante sur ces véhicules Playmobil

Achetez ce jeu Playmobil Family Fun voiture avec canoë pour 21,50 € sur la Fnac

C'est enfin le week-end et votre enfant décide de se faire un petit plaisir. Il prend sa voiture, version Playmobil, et direction la mer pour une session canoë avec deux amis. Ils enchaîneront ensuite avec du surf pour se frotter aux vagues. Mais il faut d'abord charger les deux planches et le canoë dans la voiture. Heureusement que celle-ci est équipée d'une remorque. Ce 4x4 sans toit est décidément bien pratique. Il est en plus vraiment fun avec son côté bicolore jaune et bleu et son motif de rivière et montagne. Une fois les équipements comme les palmes et les masques entassés dans le véhicule, c'est le moment de partir. Les amis connaissent un super spot où s'éclater. Arrivés sur place, ils enfilent tongs, gilet de sauvetage et casque pour démarrer l'activité canoë. Attention à ne pas oublier ou perdre les pagaies !

2. Ce camion avec benne et plateformes interchangeables Playmobil City Action est à moins de 38 €

Les engins de chantier fascinent peut-être votre enfant. Dès qu'un convoi spécial croise votre chemin ou que vous passez à côté d'une construction ou de travaux, il ne peut détacher ses yeux des énormes véhicules. Si seulement il pouvait en posséder un. En attendant de peut-être réaliser son rêve de monter dedans, donnez-lui-en un petit avant goût avec ce camion avec benne et plateformes interchangeables Playmobil City Action. Il bénéficie en plus d'une promo bien sympathique sur la Fnac en ces soldes 2023. Son prix passe ainsi de 44,79 € à 37,50 €. Soit une réduction de 16 % à laquelle on ne dit pas non. Ce camion sera ainsi le vôtre pour moins de 38 €.

Des matériaux à décharger à bord du camion benne