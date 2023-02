Soldes 2023 : Top 5 des réductions qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Achetez ce coffret Playmobil City Action voiture de policiers avec gyrophare et sirène sur Amazon à 26,35 €

Alerte, un cambriolage a lieu en ville, il faut agir. C'est à votre enfant d'intervenir maintenant qu'il est policier. Il file avec deux collègues vers la voiture de police pour se rendre le plus vite possible sur place. Coup de chance, c'est à votre petit d'allumer le gyrophare et la sirène. Les policiers peuvent maintenant passer la seconde ! Deux effets sonores sont disponibles pour alerter la population. À lui de choisir celui qu'il préfère. Il s'accompagne d'un haut-parleur pour prévenir doublement les automobilistes et passants.

La radio leur permet dans le même temps de récupérer toutes les informations provenant du commissariat. Ils sont ainsi prévenus dès les premiers instants les nouvelles. Des menottes et deux pistolets sont rangés à l'arrière du véhicule au cas où. Pour arrêter le cambrioleur, ils ont également à leur disposition une lampe torche, un panneau stop et deux caisses. Parviendront-ils à mettre la main sur le brigand ?

5. Obtenez ce jeu de construction Lego Speed Champions Lotus Evija pour moins de 20 €

C'est un des jouets préférés des enfants, et ce quelles que soient les époques. Ils ont en revanche des modèles qu'ils affectionnent plus que d'autres. Nous parlons bien sûr des voitures et de leur capacité à faire plaisir à coup sûr. Une Clio ne fait pas forcément rêver tous les enfants on vous l'accorde, mais les voitures de course sont en général tout en haut de leur classement. Les enfants veulent ainsi s'amuser avec des reproductions des véhicules ultra puissants qu'ils observent à la télévision ou dans la vraie vie s'ils ont de la chance. Mais au lieu de lui acheter une figurine classique, faites-lui construire pièce par pièce son bolide avec ce jeu de construction Lego Speed Champions Lotus Evija. Sa réduction sur Amazon pour les soldes devrait finir de vous convaincre. Le prix chute ainsi de 24,99 € à 19,31 €. Une promo très attrayante de 23 % s'offre donc à vous. On ne dit jamais non à un jeu Lego pour moins de 20 €.

Une reproduction vraiment réaliste