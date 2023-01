Soldes : Offre ultra attractive sur ces jeux de société classiques revisités

Achetez ce jeu de société Cluedo Harry Potter Blanc sur la Fnac pour 20 €

Le château de Poudlard est en émoi, un élève a mystérieusement disparu. Il n'avait prévenu personne de son départ et n'a laissé aucune trace derrière lui, tout ceci est vraiment louche. C'est à vous de démasquer le coupable. Incarnez Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna ou Neville et partez en mission. Qui a enlevé cet apprenti sorcier, où cela s'est produit et de quel objet s'est-il servi ? Tous ces éléments seront à découvrir le plus rapidement possible. Contrairement au Cluedo classique, la magie prend possession de cette version. Vous pouvez ainsi vous servir de la poudre de cheminette pour évoluer sur le plateau de jeu. Passez par le réseau de cheminées magiques et évoluez de lieu en lieu grâce aux molettes disposées sur le jeu. Mais attention à ne pas vous faire attraper par les sorciers maléfiques !

3. Économisez 10 € sur ce jeu de société Risk Peaky Blinders

C'est l'un des jeux de stratégie les plus appréciés par les familles. Le but est simple : conquérir le plus vaste territoire possible avec son armée. Il faut pour cela trouver la bonne balance entre les attaques à lancer pour conquérir les territoires et la défense de sa propre zone. Ce jeu, c'est bien sûr Risk. Et pour ajouter du piment aux batailles, vous allez devoir vous emparer du terrain de jeu des célèbres Peaky Blinders. À vos risques et périls ! C'est en plus une très belle promo qui s'offre à vous sur la Fnac pour les soldes. Le prix de ce coffret chute ainsi de 49,99 € à 39,99 €. Profitez sans plus attendre de cette réduction vraiment alléchante de 20 % et économisez ainsi 10 €.

Le territoire des Peaky Blinders est à conquérir