Soldes : Promo immanquable sur ces poupées Disney

Achetez cette poupée Disney Vilains Style Series Cruella d'Enfer sur la Fnac pour 28,50 €

Faites place, la plus fashion des méchantes arrive. Avec son style indéniable et exubérant, elle a été conviée avec les honneurs à un défilé Haute Couture. Et elle a décidé d'éblouir tout le monde pour l'occasion. C'est bien sûr Cruella d'Enfer qui fait son entrée. Mais une question brûle toutes les lèvres, la robe a-t-elle été faite à partir de fourrure de petits dalmatiens ? Personne ne le saura. Elle est tout cas spectaculaire. Il s'agit en effet une création taille basse aux dégradés de noir et de blanc, forcément. Son décolleté est croisé et agrémenté d'un ruban avec une pierre rouge en losange en son milieu. Le bas de la robe est une succession de volants destructurés et asymétriques.

La création brille de mille feux grâce aux détails de points argentés de l'imprimé. Un boa immaculé hautement chic encadre ses épaules. Ta touche de couleur est amenée par les gants opéras rouges et les sandales à talon de la même teinte. Une minaudière au dégradé de blanc et de noir et des pendants d'oreilles en forme de losange dépareillés, l'un noir et l'autre blanc, viennent finaliser en beauté le look. Le tout assorti bien sûr à sa chevelure bicolore iconique. Il n'y a pas de doutes, la star de la soirée, c'est elle !

3. Craquez pour les plus de 10 € d'économie sur cette poupée Disney Princesse Belle et ses tenues

Au-delà de leur personnalité forte, il y a une autre raison pour laquelle les enfants adorent les princesses Disney. Il s'agit bien évidemment de leur garde-robe. Elles portent toutes à un moment donné du film une tenue éblouissante qui ne peut que faire rêver. Des looks que l'on voudrait bien avoir dans notre garde-robe, même en grandissant. Transformez donc votre enfant en petite styliste avec cette poupée Disney Princesse Belle et ses tenues. Looks iconiques en vue ! Elle bénéficie en plus d'une réduction très attractive sur la Fnac. Son prix chute de 30,99 € à 19,01 €. C'est donc une promo folle de 39 % qui vous attend ici. Plus de 10 € d'économie, ça fait toujours plaisir !

Deux tenues en une