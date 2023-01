Soldes : Réduction incroyable sur ces rasoirs électriques et tondeuses pour hommes et femmes

Achetez ce rasoir électrique pour homme Braun Series 9 Pro pour 269,99 € sur Darty

Vous avez repoussé ce moment au maximum mais vous ne pouvez plus y couper. On va en effet finir par voir plus de barbe sur votre visage que de peau. Vous vous emparez de votre rasoir classique à contrecoeur, puis vous réalisez que vous avez maintenant avec vous le rasoir électrique pour homme Braun Series 9 Pro. C'est là que le rasage devient un jeu d'enfant ! Il est équipé d'une tête de rasage pivotante qui suit les courbes de votre visage. Vous pouvez ainsi éliminer un maximum de poils, surtout avec la fonction verrouillage, idéale lorsque vous vous attaquez aux zones délicates. Sa technologie Sonic offre en plus une performance de 10 000 micro vibrations à chaque passage ce qui permet de capturer un maximum de poils en un minimum de temps.

Afin de vous offrir un rasage qui dure, le Braun Series 9 Pro est conçu à partir de 5 éléments. Le ProLift Trimmer va éliminer les poils couchés situés dans des zones compliquées tandis que la tondeuse Direct&Cut est là pour attraper les poils partant dans toutes les directions. Les 2 grilles Opti-Foil vont, elles, avoir la mission de raser de près et pour longtemps, et la tondeuse de précision sera là pour tailler moustache et pattes. Vous pouvez en plus bénéficier d'un rasage personnalisé pour un maximum de confort. La technologie Auto-senseur va vérifier toutes les 13 secondes la densité de la barbe pour ajuster en temps réel la puissance de l'appareil. Vous ne verrez plus le rasage de la même manière, on vous le garantit.

2. Cette tondeuse pour bikini Braun BS1000 est à moins de 27 €

Rares sont les moments aussi jouissifs que celui où l'on dit adieu à l'hiver et bonjour au farniente. En plus de la chaleur, l'autre élément que l'on adore, c'est l'eau. Mer, piscine, rivière, on se jette dans n'importe quelle étendue liquide. Problème, c'est aussi le moment où il faut en finir avec les poils du maillot. Et là, c'est une autre histoire. Entre la douleur de l'épilation et la difficulté du rasage classique, le choix est cornélien. Simplifiez-vous la vie avec la tondeuse pour bikini Braun BS1000. Elle est en plus à prix réduit sur Darty pour les soldes. Elle ne vous coûtera en effet que 26,99 € au lieu de 34,99 €. Ne ratez pas cette réduction de 22 %. Moins de 27 € pour cet appareil, c'est une aubaine.

Une technique rapide pour éliminer les poils