Soldes : voici notre récap des offres du début de semaine qu'il ne fallait pas rater !

Le robot pâtissier n'est plus, depuis un certain temps, uniquement utilisé par les professionnels. Nous le retrouvons dans un bon nombre de cuisine chez les particuliers. Sa fonction principale est de réaliser à votre place, les tâches les plus fastidieuses comme monter des blancs en neige ou pétrir une pâte !

Il vous fera gagner un temps considérable en cuisine et vous accompagnera pour un bon nombre de préparations. Grâce à lui, vous allez adorer préparer de bons desserts pour toute votre famille ! Une chose est sûre, ils ne seront plus jamais ratés ! Votre robot vous assure l'obtention de résultats incomparables et parfaits.

Le robot pâtissier Continental Edison

Le robot pâtissier Continental Edison vous apportera une précieuse aide dans la préparation de vos desserts, mais également de certains plats ! Si vous adorez pâtisser mais que vous n'avez jamais le temps de vous attarder en cuisine, ce robot est celui qu'il vous faut !

Grâce à son grand bol et sa capacité de 8L, vous aurez l'occasion de vous éclater en cuisine et de réaliser des préparations XXL, idéal lorsque vous recevez du monde et que vous devez préparer le dessert d'une grande tablée ! Sa vitesse de rotation est réglable afin que vous puissiez l'adapter aux différents types de mélanges.

Vendu avec plusieurs accessoires, vous disposerez, en plus du bol, d'un crochet pétrisseur, de 2 fouets batteurs, d'un fouet mélangeur, d'un blender, des ustensiles pour trancher, d'une lame en acier inoxydable et d'un couvercle anti-projection. Tout ça pour un total de 77,49€ ! Vous ne trouverez clairement pas mieux ailleurs.

Achetez dès maintenant votre robot pâtissier Continental Edison, disponible chez Cdiscount !