Solenne (Mariés au premier regard) : Les coulisses de son EVJF non diffusé

Lundi 27 janvier 2020, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Matthieu (42 ans), chef d'entreprise, et de Solenne (33 ans), thérapeute. Les deux candidats étaient compatibles à 82%. Le public a pu découvrir leur portrait, l'annonce aux proches ou les minutes qui ont précédé le mariage. En revanche, il n'a vu aucune image des enterrements de vie de garçon et de jeune fille. Sur Instagram, la belle blonde a donc dévoilé quelques photos de l'événement.

En compagnie de ses amies les plus proches, Solenne a passé "une journée en toute intimité" dans un endroit qui rappelle un ranch. Sur l'une des photos, toutes posent avec un chapeau de cow-girl, sur des meules de foin. "Ce que vous ne verrez pas à la TV.... Mes amis m'ont organisé une journée en toute intimité avant le grand jour... Mes amours, elles m'ont soutenue et accompagnée jusqu'au bout", a-t-elle écrit en légende de sa publication. C'est ensuite une balade à cheval que la candidate a partagée et sa monture ne semblait pas ravie de poser. Puis on peut découvrir la joyeuse bande en pleine nature. Les copines de la future mariée potentielle sont hilares, alors qu'elles la portent. "Soutenue et portée à bout de bras. Je ne leur ai rien épargné", a-t-elle commenté la photo.