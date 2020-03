Solenne (Mariés au premier regard) "tourne la page" et vend sa robe de mariée

L'aventure Mariés au premier regard n'aura malheureusement pas connu une fin heureuse pour Solenne. Dans l'émission de M6, la jolie blonde de 33 ans s'est unie à Matthieu, un chef d'entreprise de 43 ans, avec qui elle avait 83% de comptabilité. Mais la magie n'a pas opéré, et ce dès le moment de dire "oui". En effet, Solenne a d'entrée confié qu'elle n'était pas attirée par son mari. Résultat, le divorce était inévitable.

Alors que la saison 4 s'est terminée, la thérapeute peut enfin s'exprimer à travers les médias. Ce mercredi, c'est pour nos confrères de TV Mag qu'elle a pris la parole. Et Solenne a fait une étonnante révélation : elle vend sa robe de mariée ! "Il est temps pour moi de tourner la page de cette expérience et c'est pour cela que je souhaite vendre cette robe", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Il serait vraiment dommage de la laisser se gâcher dans un placard. Cette robe m'a mise en valeur comme je n'aurais jamais pu l'espérer. Je souhaite donc la mettre en vente pour qu'elle puisse de nouveau sublimer une mariée."

Il est vrai que la robe bustier avec une touche de dentelle qu'elle arborait le jour J lui allait parfaitement. Mais cela reste le souvenir d'un échec pour Solenne, qui a donc entamé les démarches pour s'en débarrasser, via ses réseaux sociaux. Dans sa story Instagram, elle a indiqué que sa "belle robe" était donc à vendre, indiquant au passage le lien vers le site eBay. Les enchères débutent à 1500 euros mais les plus déterminées pour se la procurer pourront l'acheter immédiatement au prix de 2500 euros. D'après les informations de TV Mag, cette somme correspond au montant réel de la robe fournie dans l'émission par Paul & Nathalie.