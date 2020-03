Sonequa Martin-Green (Walking Dead) à nouveau enceinte : le sexe dévoilé

Voilà une grande et belle nouvelle pour Sonequa Martin-Green et Kenric, qui s'étaient rencontrés sur le tournage de la série The Walking Dead. Le personnage de l'actrice est malheureusement mort à la fin de la saison 7, mais ses fans peuvent la retrouver dans Star Trek : Discovery, où elle interprète le rôle principal. Ensemble depuis plus de dix ans, la comédienne et Kenric Green s'étaient mariés en 2010. Cinq ans plus tard naissait leur premier enfant, Kenric Justin II.

Sonequa Martin-Green a adoré devenir maman. "C'est vraiment divin d'avoir quelqu'un qui sort de toi et d'être responsable de cette vie. Mon coeur se serre dès que j'en parle et, honnêtement, il n'y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Ça va presque me faire pleurer", s'était-elle émue auprès de Good Housekeeping quelques mois après la naissance de son fils.