Sonia Mabrouk en larmes dans Quelle époque ! : la journaliste bouleversée à l'évocation d'un sujet sensible

Au mois d'octobre dernier, Sonia Mabrouk a partagé une bien triste nouvelle : sa mère venait de décéder. Après s'être absentée de l'antenne de CNews, la journaliste s'était saisie de son compte Instagram pour lui rendre un hommage bouleversant. "Tu es partie. Ton coeur a lâché et le mien, le nôtre avec papa, ton mari depuis toujours, est en miettes", écrivait-elle notamment. Et pour l'occasion, l'ex de Guy Savoy partageait une très belle photo de ses parents, sans doute tirée du jour de leurs noces. "J'ai choisi cette photo car c'est le début de tout, de vous deux, de nous, de la vie, du bonheur, de la générosité et de l'authenticité", expliquait-elle.

Cette même photo, Léa Salamé l'a diffusée dans son émission Quelle époque ! samedi soir, où Sonia Mabrouk était invitée pour défendre son nouveau livre Reconquérir le sacré. Un ouvrage dans lequel elle évoque justement sa mère adorée et disparue. "C'est très touchant la manière dont vous parlez de votre mère, moi vous m'avez touchée", lui a reconnu Léa Salamé, provoquant alors l'émotion et les larmes de Sonia Mabrouk. "Merci", a-t-elle articulé dans un souffle.

Ceux qui vous ont fait pleurer sont de 'sacrés' cons ?

"Je ne voulais pas vous faire pleurer Sonia", s'est alors excusée Léa Salamé, avant de blâmer à la place son camarade Christophe Dechavanne histoire de détendre l'atmosphère. "C'est la faute de Dechavanne", a-t-elle lancé. "C'est toujours sa faute !", a rebondi Sonia Mabrouk avec humour mais toujours les yeux très humides. C'est finalement Paul de Saint-Sernin, présent dans le public comme d'habitude pour intervenir à tout moment, qui aura réussi à décrisper tout le monde avec une petite blague. "Sonia, est-ce qu'on peut dire que ceux qui vous ont fait pleurer sont de 'sacrés' cons ?", a-t-il lancé en référence bien sûr au titre du livre de la journaliste, laquelle s'en est tout de suis amusée. "L'important, c'est que je passe une 'sacrée' soirée'", lui a-t-elle alors répondu.

Du côté des audiences, Quelle époque ! était encore une fois en grande forme samedi soir. Ce sont 1,26 million de téléspectateurs qui ont suivi l'émission de deuxième partie de soirée, soit 18,2% de part de marché.