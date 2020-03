Sophie Brafman enceinte : la chroniqueuse de France 2 affiche son baby bump

Une grossesse qui survient moins d'un an après le renouvellement de ses voeux avec son époux Uriel. Rappelons que le 21 juin 2019, la chroniqueuse qui avait fait craquer le chanteur Kendji Girac avait annoncé son mariage à l'antenne. "Je ne sais pas si vous avez une cérémonie de prévu bientôt, mais moi, dans deux heures, je me marie. Oui oui, c'est vrai, je vous le dis, je vous l'annonce comme ça", avait-elle lâché sous le regard étonné de ses collègues. Et de poursuivre : "C'est un petit mariage ! C'est un remariage, donc c'est un mariage intime. Ce n'est pas une blague, je me marie dans deux heures, donc je suis très heureuse d'avoir cette chronique !"

Sophie Brafman est déjà maman. En effet, en 2005, cette ancienne journaliste de presse féminine a donné naissance à un garçon prénommé Ethan. L'adolescent, qui fêtera cette année ses 15 ans deviendra dans les mois à venir grand frère !

Toutes nos félicitations à Sophie Brafman !