Sophie Davant en couple en secret : elle réagit aux rumeurs sur les relations qu'on lui prête

Sophie Davant est une grande romantique ! Malgré quelques échecs sentimentaux, dont son mariage avec Pierre Sled au bout de 23 ans de vie commune et la naissance de leurs deux enfants (Valentine et Nicolas), l'animatrice n'a jamais perdu espoir de retrouver l'amour. Il semble d'ailleurs qu'elle a fini par craquer pour un nouvel homme comme elle l'affirmait timidement au cours de l'été.

En effet, dans Le Grand bêtisier de l'été, Sophie Davant a révélé qu'elle n'était plus célibataire, sans toutefois en dire plus sur la personne qui fait aujourd'hui battre son coeur. Cela a suffi pour attiser la curiosité des internautes, lesquels se sont mis à la recherche de son identité. Et depuis, les rumeurs vont bon train. Certains seraient même persuadés qu'elle a entamé une idylle avec son confrère William Leymergie.

Des rumeurs qui n'affectent en rien Sophie Davant. Et cette dernière ne compte pas flancher comme elle l'a confié lors d'une interview pour Télé Star. "C'est la rançon de la notoriété. Je suis flattée de susciter autant d'intérêt, mais bien qu'on raconte n'importe quoi et qu'on m'ait prêté trois relations successives en moins de deux mois, je n'ai pas l'intention de commenter ce qui se dit", a-t-elle prévenu. Et de conclure : "Si j'ai une déclaration officielle à faire à ce sujet un jour, je le ferai. Ce n'est pas le cas pour l'instant".

Sophie Davant attend sans doute d'être certaine de construire une belle relation avec son nouvel homme avant de le présenter officiellement. Lors d'un entretien avec Femme actuelle paru en mai, elle faisait justement savoir qu'elle ne voulait surtout pas répéter les erreurs du passé. "En vieillissant, j'ai accumulé beaucoup d'expérience alors je vais plus vite pour voir ce qui peut être un frein lorsque je rencontre un homme qui pourrait me plaire. Aujourd'hui, je suis comme un laser ! (...) C'est vrai que je trouve les hommes globalement assez paumés ! Ils ne savent plus vraiment quelle place tenir dans une relation amoureuse. Il est vrai qu'ils me déçoivent parfois."