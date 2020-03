Sophie Davant : Son choix d'être confinée sans ses enfants, révélations...

"On s'est mutuellement protégés parce qu'ils ont eu des activités incertaines concernant la prise de risque par rapport au virus", a expliqué Sophie Davant à Gala en évoquant ses enfants. L'animatrice, qui ne pensait pas être séparée si longtemps de Valentine (24 ans) et Nicolas (26 ans), en a dit plus sur le lieu où ils se trouvent et sur la raison de leur séparation. Elle s'est confiée à TVMag.

Comme elle l'a confirmé à nos confrères, la blonde de 56 ans n'est pas à Paris et passe son confinement "dans une maison où il n'y a pas de jardin", mais qui possède "une petite terrasse pour prendre l'air". Seule, Sophie Davant révèle que ses enfants sont chez leur père, son ex-mari Pierre Sled. Mais ce qui rend cette séparation particulièrement compliquée, c'est le fait qu'ils soient en réalité tout près d'elle et qu'elle ne désirait pas particulièrement être seule. Elle explique : "Ils sont à 15 km de chez moi. Il se trouve que je n'avais pas choisi d'être seule, mais ça s'est présenté comme ça puisque mes enfants avaient un peu traîné dans Paris, donc je n'ai pas trop voulu prendre le risque d'être contaminée. Mais je ne pensais pas être privée d'eux pendant deux mois. Ça va être long."

Alors pour faire passer le temps et ne pas sombrer dans la solitude, Sophie Davant s'est attelée à l'écriture d'un livre. Elle a dévoilé son emploi du temps "structuré" à nos confrères : "Je commence mes journées par faire une 1/2 heure - 3/4 d'heure de sport qu'on peut faire en intérieur, c'est-à-dire des abdos et soulever des poids pour faire travailler les bras. Pour le moment, on a le droit d'aller se promener autour de chez soi, donc j'essaie d'en profiter en allant marcher. Depuis le début de la semaine, je m'astreins à 2-3 heures d'écriture le matin et 2 heures l'après-midi. Sinon, je fais comme tout le monde, je fais mon ménage, ma cuisine, mes courses, donc ça occupe aussi. Au final, je ne vois pas les journées passer, je gère plutôt bien." Allez, plus que quelques semaines Sophie !