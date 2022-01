Sophie Davant tente un nouveau look capillaire : le résultat en image, l'animatrice ravie

On ne lui retirera toutefois jamais son habituelle coupe courte "légère et aérienne", comme elle la qualifie dans son magazine S. Et elle n'est pas la seule à adorer ce look puisque les Françaises demandent souvent à la copier dans les salons de coiffure. Sophie Davant n'est ceci-dit jamais égalée. "C'est plutôt flatteur ! Cela veut dire que ce n'est pas trop moche. Je les vois toujours arriver de loin. C'est toujours assez approximatif. Elles ont une coupe qui s'approche de la mienne, mais cela n'est pas toujours très réussi. C'est assez amusant !", confiait-elle en 2014 lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Poche.