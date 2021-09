Sophie Ellis-Bextor révèle avoir été violée à 17 ans : "C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité"

Auprès du journal britannique The Sun , dimanche 26 septembre 2021, Sophie Ellis-Bextor a levé un lourd secret qu'elle gardait enfoui depuis des années maintenant : le jour où elle a été violée par un musicien dont elle n'a pas voulu donner le nom. À l'époque, cette dernière était âgée de seulement 17 ans.

Lors de son entretien au média, Sophie Ellis-Bextor s'est exprimée sur son nouvel ouvrage, puis s'est livrée sur un mal qui la ronge depuis plus de vingt-cinq ans. Après avoir rencontré le musicien en question lors d'un concert, celui-ci a demandé à l'artiste, alors étudiante en histoire, de le suivre dans son appartement pour voir ses livres d'étude. "Jim et moi avons commencé à nous embrasser et avant que je le sache, nous étions sur son lit et il a enlevé ma culotte", s'est-elle souvenue. Et de poursuivre : "Je me suis entendu dire 'Non' et 'Je ne veux pas', mais cela n'a fait aucune différence. Il ne m'a pas écoutée et il a couché avec moi et j'avais tellement honte. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité et que je me sentais stupide."

Mon expérience n'a pas été violente

Un souvenir glaçant pour la mère de cinq enfants - aujourd'hui mariée à Richard Jones - qui a ensuite confié ne pas avoir eu le courage de riposter. "Je me souviens avoir regardé les bibliothèques de Jim et pensé : 'Je dois juste laisser ça se produire maintenant", a-t-elle ensuite indiqué, mentionnant que lors des faits, elle ne s'est pas sentie "coincée".

"Mon expérience n'a pas été violente", a-t-elle ensuite expliqué, admettant qu'avoir gardé ce secret aussi longtemps l'a fait se sentir telle une complice. "Tout ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été écoutée. Sur les deux personnes présentes, l'une a dit oui, l'autre a dit non, et la personne l'a fait quand même", s'est-elle également souvenue. Et de partager, au sujet de son ressenti actuel : "Plus je vieillis, plus cet homme de 29 ans ignorant mes 17 ans m'a semblé sévère." Et de conclure : "Je n'ai pas été entendue quand j'avais 17 ans, mais je pense que je serai entendue maintenant."