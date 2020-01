Sophie-Élodie (L'amour est dans le pré) : Ses cultures en danger, elle s'alarme

En 2019, Sophie-Élodie, une maraîchère normande de 36 ans intégrait le casting de la quatorzième saison de L'amour est dans le pré (M6). Malheureusement pour elle, l'aventure n'a pas été concluante, et à l'heure du bilan, la jeune femme, victime de nombreux problèmes de santé, se présentait seule face à Karine Le Marchand. Depuis, Sophie-Élodie a repris le chemin de son exploitation dans le Calvados. Mais le 21 janvier 2020, sur son compte Facebook dédié à son activité, elle a tenu à faire passer un message important.

En effet, observant avec étonnement que ses asperges étaient déjà en train de pousser, la jolie blonde n'a pu s'empêcher de faire le lien avec les nombreux dérèglements climatiques de ces dernières années. "Mon travail quotidien d'écoute de la nature en tant que maraîchère m'invite aujourd'hui à vous faire part de mes inquiétudes. Rien ne va plus. Quand on dit : la nature est déréglée, il n'y a plus de saisons... La preuve en est : les oiseaux chantent le matin, les animaux sauvages se mettent en couple, les arbres bourgeonnent, et, côté légumes, les asperges vertes pointent le bout de leur nez avec trois mois d'avance ! C'est anormalement grave. Notre nature change, il fait trop chaud. Il est urgent que le froid revienne et stoppe ce cycle de production pour que tout rentre dans l'ordre des cycles biologiques..." écrit-elle en légende plusieurs photos sur lesquelles on voit les fameuses asperges pointer le bout de leur nez.