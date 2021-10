Sophie Ferjani maman : la triste conséquence de Maison à vendre sur sa vie de famille...

Cela fait déjà quatorze ans que Sophie Ferjani partage ses astuces pour se construire un parfait nid douillet. Depuis le lancement de Maison à vendre, elle accompagne en effet Stéphane Plaza aux quatre coins de la France pour aider des familles en détresse. En parallèle, la jolie rouquine de 44 ans gère sa propre boutique de décoration à Marseille où elle vit. Bref, des projets qui occupent énormément son temps. Mais pour Sophie Ferjani, le plus important reste bien sûr sa famille, elle qui est l'heureuse maman de trois enfants, Achille (15 ans), Gabriel (10 ans) et Célestin (6 ans).

Pour s'occuper de sa tribu de garçons, l'architecte d'intérieur peut compter sur le soutien infaillible de Baligh avec qui elle est mariée depuis 20 ans. "Ils sont ma priorité, je vais régler ma journée en fonction de ça. Il faut être organisés, comme tous les parents aujourd'hui. (...) Mon mari gère très très bien. Depuis toujours, il s'est levé pour assurer un biberon sur deux la nuit, il a toujours changé les couches, il les a toujours habillés le matin pour aller à l'école, il a toujours fait faire les devoirs... Il a toujours fait exactement le même taff que moi sans aucune distinction. Quand je m'absentais, il a toujours géré, sans aucun problème", a-t-elle confié dans le podcast de Télé Loisirs, Femmes de télé.

Les absences répétées de Sophie Ferjani lui ont toutefois parfois causé du tort. Elle a notamment révélé avoir beaucoup de regret à avoir manqué le premier anniversaire de son aîné à cause de son travail. Un loupé qui lui a servi de leçon. "C'était lorsque le premier avait pile un an pour le premier tournage de Maison à vendre et je m'en suis un peu voulue. Cela m'a appris à ne pas dire 'oui' à tout à la télé. Mes priorités sont ma vie de famille et mes enfants. Si c'était à refaire, j'aurais demandé à décaler le tournage. A l'époque, je n'ai pas osé, c'était le début, les premiers tournages. On m'a donné ces dates, j'ai dit 'oui ok'. Mon fils est parti chez mes parents. J'ai reçu la photo où il était en train de souffler sa première bougie. Cela m'a fait un pincement au coeur et c'est ce qui m'a fait dire 'plus jamais'", a-t-elle expliqué.