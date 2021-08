Sophie Ferjani mariée depuis 20 ans à Baligh : photos exceptionnelles du jour J

Le temps passe mais les sentiments que porte Sophie Ferjani pour son mari Baligh restent inchangés. Ce mercredi 4 août 2021, la décoratrice d'intérieur de Maisons à vendre (M6) l'a prouvé en rendant hommage à son union intacte avec l'homme de sa vie à l'occasion de leur anniversaire de mariage.

Sur Instagram, elle a dévoilé une série de clichés tirés du jour J qui a eu lieu il y vingt ans. Longue robe blanche, voile façon bandana et henné pour la jolie rousse de 44 ans, chemise blanche décontractée et pantalon de la même couleur pour Baligh : le couple apparaît radieux, quoiqu'un peu démodé comme le note avec humour Sophie Ferjani en légende. "Il y a 20 ans nous nous mariions. Simple, évident, honnêtement, et entourés de ceux qu'on aime. On était jeune mais, à part quelques cravates et coupes de costumes, personne n'a vieilli", a-t-elle écrit.

La collègue de Stéphane Plaza a par la suite souligné la solidité de son couple de par leurs "valeurs communes" représentées par "l'envie de partager ensemble notre quotidien, de créer ensemble, de fonder une famille, une entreprise, une vie sur ces valeurs qui nous rassemblent."

À l'occasion de ces noces de porcelaine, Baligh a par ailleurs surpris son épouse avec un très beau cadeau. "Mon mari m'a offert aujourd'hui un arbre pour nos 20 ans, un cerisier du Japon qui est en fleur en avril et qui, une semaine durant, m'émerveille chaque année. Quelle plus belle preuve de cet amour simple et profond qui s'enracine un peu plus chaque jour ? Aujourd'hui il pleut sur Marseille mais pas dans nos coeurs! Mariage pluvieux, mariage heureux !".