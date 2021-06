Sophie (Koh-Lanta) quittée par son mari : elle a retrouvé l'amour et présente son séduisant chéri

En 2019, TF1 a diffusé Koh-Lanta, la guerre des chefs sur ses antennes. Saison à laquelle a participé la très sportive Sophie, à l'époque âgée de 34 ans. La kitesurfeuse n'a pas démérité et a réussi à se hisser loin dans la compétition, ne se faisant éliminer qu'après la réunification des deux camps. Malgré un joli parcours, Sophie n'a jamais caché avoir vécu des jours difficiles lors du tournage sur les îles Fidji. Et pour cause, juste avant son départ, son mari venait de la quitter. Une rupture dont a eu beaucoup de mal à se remettre la jolie blonde. Mais tout cela est désormais bien loin derrière elle.

En effet, Sophie a retrouvé l'amour ! C'est sur Instagram qu'il est possible de découvrir celui qui fait battre son coeur et qu'elle ne cache plus depuis la fin du mois de mai dernier. Il s'agit d'un certain Mickael Fernandez, un beau brun qui partage sa passion pour le kitesurfing comme en témoignent ses réseaux sociaux. Le duo semble même collaborer ensemble pour les marques dédiées à ce sport de glisse, Manera et F-ONE KITES.



Sophie apparaît en tout cas très épanouie à ses côtés et le prouve en postant de plus en plus de photos avec son charmant Mickael qu'elle surnomme sa "moitié" ou encore "la meilleure personne". Bref, l'amour avec un grand A !