Sophie Marceau en couple : promenade en barque et restaurant de luxe, son chéri la gâte pour son anniversaire !

Elle vient de célébrer son anniversaire. Le 19 novembre 2022, Sophie Marceau, qui est née sous le signe du Scorpion, a soufflé ses 56 bougies. Et on peut dire que son compagnon a mis les petits plats dans les grands, en cette belle occasion. Selon les informations du magazine Voici, Richard Caillat, producteur de théâtre très occupé, a fait de la place dans son agenda pour pouvoir régaler sa chérie. Il serait donc aller la chercher chez elle avec un bouquet de fleurs pour l'amener au Chalet des îles, un restaurant très romantique situé dans le - moins romantique - Bois de Boulogne.

"Ils ont déjeuné en tête à tête, puis ils se sont promenés et ont pris une barque pour aller sur le lac", raconte une source du magazine Voici. On peut dire que Richard Caillat a sorti les rames pour conquérir, encore un peu plus, le coeur de sa moitié. Leur relation avait été officialisée, dans Paris Match, en juillet 2020. Marseillais d'origine, Richard Caillat dirige le Théâtre de Paris, le Théâtre de la Michodière, le Théâtre des Bouffes Parisiens et il est à la tête de la société Arts Live Entertainment, qu'il a lancée en 2010. C'est cet amour des planches, d'ailleurs, qui avait réuni les tourtereaux. Lui qui avait fait monter Isabelle Adjani, Al Pacino ou Michel Sardou sur scène envisageait, cette fois-ci, de s'occuper de Sophie Marceau... avant de complètement craquer pour elle.

Un homme délicieux, délicat, au contact facile

Décrit comme un homme "délicieux, délicat, au contact facile", Richard Caillat a dû facilement s'intégrer à la famille de Sophie Marceau, qui se compose de Vincent, 27 ans, fruits de ses amours avec Andrzej Zulawski, et Juliette, 20 ans, fille qu'elle a eue avec Jim Lemley. A 56 ans, l'actrice sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle ne veut plus. "Chaque jour emmène quelque chose, ou enlève quelque chose, expliquait-elle récemment dans une interview accordée à Brut. Les choses ne sont pas figées. Moi-même, je m'échappe, je vais vieillir, je vais avoir des cheveux blancs... Qu'est-ce que je contrôle ? Oui, contrôler une bonne santé, essayer de mourir en bonne santé, mais qu'est-ce que vous voulez que je contrôle ?" Le niveau d'eau du vase qui a reçu ces jolies fleurs, pour commencer...

