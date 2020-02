Sophie Marceau : Glamour sous toutes les coutures, elle marque les esprits

Le temps ne semble pas avoir d'incidence sur Sophie Marceau ! À 53 ans, elle est plus glamour que jamais, la preuve avec ses dernières apparitions au Festival du film de Pékin ou aux César...

La star du cinéma français aime la mode et l'a prouvé au fil des années à travers des looks divers et variés.

Qu'elle soit en robe de soirée ou en jean, simple T-shirt et perfecto, Sophie Marceau dégage une glam' attitude qui en inspire plus d'une !

Véritable icône, modèle de plusieurs générations, elle aime plaire et en joue volontiers, notamment sur les tapis rouges avec les photographes. Mais malgré tout, l'actrice qui a gardé son âme d'enfant sait rester simple, sans trop se prendre au sérieux. Petit florilège en vidéo.