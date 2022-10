Sophie Marceau séparée de Christophe Lambert : les ex sont-ils restés en bons termes ?

Sept ans d'amour, ça ne s'oublie pas ! Christophe Lambert, qui a partagé une tendre histoire avec Sophie Marceau, semble en tout cas conserver de jolis souvenirs de cette époque. Les deux comédiens s'étaient rencontrés en 2007 sur le tournage du film La Disparue de Deauville, qu'elle réalisait, et avaient vécu un véritable coup de foudre. Le tonnerre était si fort, à vrai dire, que la cinéaste avait carrément mis un point final à son idylle avec Jim Lemley pour pouvoir vivre la suite de ses aventures.

Pourquoi se fâcher avec des gens qu'on a aimés ?

Leurs péripéties cinématographiques se sont poursuivies en même temps que leurs sentiments se renforçaient. En 2009, le coupe s'est retrouvé à l'affiche de L'homme de chevet, d'Alain Monne. Pour autant, ils ont fini par se dire "au revoir"... ou "à bientôt", en 2014. "Nous avons décidé de nous séparer en toute amitié. C'est pour moi d'une logique implacable, expliquait Christophe Lambert quelques mois après sa rupture dans les colonnes du magazine Gala. Vous ne cessez jamais d'aimer quelqu'un, vous l'aimez différemment. Je l'ai vécu avec Diane, comme avec les autres femmes qui ont, par la suite, compté dans ma vie. Pourquoi se fâcher avec des gens qu'on a aimés ? Cela voudrait dire qu'on ne les a pas vraiment aimés. Maintenant, dans un couple, il arrive qu'on n'ait plus les mêmes envies. C'est tout ce que je vous dirais à ce sujet..."

Il n'a effectivement plus jamais abordé cette thématique. Sa fille Eleanor, fruit de ses amours avec Diane Lane, avait cela dit accepté d'en dire davantage, l'année suivante, lors d'une interview croisée parue chez Paris Match. "Mon père m'a toujours présenté ses amoureuses quand c'était sérieux, affirmait la jeune femme, 29 ans aujourd'hui. J'ai adoré les deux qui ont compté après ma mère, Sophie Desmarais et Sophie Marceau. On entretient toujours de bonnes relations. Sophie est une mère et une femme incroyables. Je la respecte énormément !" Il faut donc croire que, malgré leur séparation, Sophie Marceau et Christophe Lambert s'entendent toujours à merveille. On les a d'ailleurs vus côte à côté, régulièrement, notamment en 2018 lors du 21e Festival de l'Alpe d'Huez.