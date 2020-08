Sophie (N'oubliez pas les paroles): Morts, tempête... sa lune de miel horrible

S'il y avait un concours de la pire lune de miel, l'actuelle Maestro de N'oubliez pas les paroles (France 2), Sophie, le remporterait à coup sûr. Avant de gagner pour la sixième fois consécutive le jeu télévisé lundi 10 août, la jeune femme a raconté au présentateur Nagui son séjour cauchemardesque à l'Île Maurice avec son époux Mathieu.

Après son mariage avec son cher et tendre, Sophie espérait passer des jours heureux à l'Île Maurice pour leur voyage de noces. Elle s'imaginait déjà en train de profiter de la plage de sable fin, un cocktail à la main. Mais tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Leur séjour qui devait être romantique s'est transformé en véritable cauchemar. Après que Nagui a supposé que c'était un voyage de rêve, la candidate a confié : "Super, quand on tombe en pleine tempête... En fait, sur dix jours de voyage, je pense qu'on a eu neuf jours de pluie, alors qu'on est partis sur la bonne saison !"

A cause de ce temps catastrophique, l'île a été en proie à des inondations et les conséquences ont été catastrophiques. "Il y a eu des inondations, un deuil national, plein de morts... C'était génial. On est pas sortis de l'hôtel. Pour un voyage de noces pourquoi pas, mais bon... On s'est dit qu'on y retournerait, mais en mode vraiment île Maurice, c'est à dire carte postale, et pas tempête", a-t-elle poursuivi.

Sous le choc, l'époux de Mélanie Page s'est mis à la place des Mauriciens et eu une "tendre pensée pour eux". Sophie a ensuite fait savoir que pour leur prochain voyage, Mathieu et elle aimeraient partir pour l'Ouest américain. Avec ses 34 000 euros récoltés jusqu'ici, on imagine qu'elle pourra réaliser ce nouveau rêve. Espérons juste pour les tourtereaux que cette fois-ci, tout se passera bien.