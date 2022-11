Sophie Thalmann : Rares images de sa belle ado Charlie et de ses fils Robin et Mika tous très complices

Les moments les plus précieux sont ceux passés avec des êtres chers et Sophie Thalmann l'a bien compris. Le 7 novembre 2022, celle qui a été élue Miss France 1998 a partagé des photos et vidéos d'un voyage dont elle devrait se souvenir toute sa vie.

La mère de famille de 46 ans a quitté le sol français durant quelques jours afin de vivre une belle aventure. En compagnie de son époux , le jockey belge Christophe Soumillon et de leurs trois enfants Charlie (17 ans), Mika (14 ans) et Robin (5 ans), elle a pris l'avion direction l'Afrique du sud. Et elle n'a pas tardé à partager quelques photos de paysages, mais pas que ! Ce lundi, Sophie Thalmann a publié de tendres photos en compagnie de ses merveilles. Sur la première, on peut la voir en train d'échanger un regard complice avec le plus jeune de ses fils. Tous deux affichent un beau sourire et l'ancienne reine de beauté entoure son petit prince avec l'un de ses bras.

C'est ensuite un cliché sur lequel elle est câlinée par Robin qu'elle a dévoilé. Mais cette fois, ils ne sont pas seuls. Mika les a rejoints pour immortaliser ce beau moment. Puis, c'est une photo du petit dernier en train de contempler le paysage et une vidéo de lui et sa maman en train de rouler dans l'herbe que l'on peut découvrir. Sophie Thalmann, Charlie et Robin ont ensuite posé de dos. Enfin, c'est une vidéo et un cliché de somptueux paysages qu'elle a dévoilés.

"Des moments comme je les aime tant. Être à des milliers de kilomètres face à une nature qui s'étend à perte de vue et se sentir comme chez soi entourée de mon mari, mes enfants, mes amis. Merci la vie #southafrica #nature #green #friends #family #smile #kids #laugh #jeuxdenfants", peut-on lire en légende de la tendre publication.