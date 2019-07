Sophie Turner et Joe Jonas : Leur chien Waldo tué, les jeunes mariés choqués

Sophie Turner et Joe Jonas sont inconsolables : Waldo, l'un de leurs deux chiens de la race alaskan klee kai (qui ressemble au husky, en plus petit), est mort dans des circonstances tragiques, percuté par une voiture à Manhattan mercredi 24 juillet 2019.

Le couple, qui s'est marié fin juin dans le sud de la France après une union initialement célébrée en mai à Las Vegas, n'a pas assisté à l'accident, qui a eu lieu dans le Lower East Side au cours d'une promenade menée par un dog walker, dont c'est le métier. Waldo, qui était en laisse, a été effrayé par un passant, s'est échappé et a été fatalement percuté par un véhicule. Un "accident malheureux", selon les mots d'un représentant du membre des Jonas Brothers, qui a profondément choqué le couple : TMZ.com révèle en effet que l'actrice de Game of Thrones (Sansa Stark) et de X-Men (Phoenix) et son époux ont informé la police qu'ils feraient leur déposition ultérieurement (finalement vendredi 26), étant tellement affectés qu'ils avaient besoin en priorité d'aller voir un thérapeute.

Joe Jonas avait adopté Waldo en avril 2018, peu après avoir déjà adopté son frère Porky, chien de la même portée qu'on pouvait le voir promener jeudi, pour l'offrir à sa compagne. En décembre dernier, les deux magnifiques alaskan klee kais avaient alimenté la conversation du jeune musicien de 29 ans sur le plateau de l'émission Today : "Ils ont voyagé dans le monde entier. Ils ont pris l'avion pour l'étranger, ils ont leurs passeports. Ce sont les chiens les plus bourges que je connaisse", s'était-il alors amusé à raconter.

Plus sérieusement, il avait fait part de son bonheur de les avoir et avait donné un aperçu de leur vie new-yorkaise : "S'occuper de ces deux chiens, c'est tellement génial. A New York, c'est super aussi, il y a plein de chiens et des squares canins tops, alors ils adorent. J'adore. Et je me sens vraiment à la maison quand je finis une tournée, que je peux rentrer et voir ces deux chiens, ça me rend hyper heureux. Ils m'aident totalement à me détendre." Au passage, Joe signalait que ses deux compagnons adorés avaient des tempéraments assez différents, Porky étant du genre "foufou" et Waldo plus "craintif".