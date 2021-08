Soprano papa d'un enfant né sous X : "Un jour, peut-être, je te retrouverai !"

Voilà une terrible histoire qui ronge Soprano depuis de nombreuses années. Invité dans Sept à Huit sur TF1, dimanche 29 août 2021, le rappeur français s'est confié à la journaliste Audrey Crespo-Mara sur cet enfant qu'il n'a jamais vu. Alors qu'il était adolescent, le papa d'Inaya (2007), de Lenny (2009) et de Luna (2012), a eu un premier enfant qui a été placé à la DDASS et qu'il recherche désespérément.

"J'étais avec une fille et on a eu un enfant à 16 ans. Mais on était trop jeune", a-t-il d'abord expliqué. Et de poursuivre, non sans regret : "Elle a placé l'enfant à la DDASS sans m'en avertir. Il est né sous X." À l'époque, le rappeur n'a pas eu l'occasion de le reconnaître. Encore très affecté par cet abandon, Soprano a avoué avoir du mal à rester dans l'inconnu : "À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est en bonne santé. Donc c'est quelque chose de compliqué." Et malgré les problèmes administratifs qui le séparent de son enfant, le rappeur reste optimiste à l'idée de le rencontrer : "Un jour, peut-être, je te retrouverai ! J'espère toujours, comme tous les papas..."