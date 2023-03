Sous le soleil : Une actrice a quitté "brutalement" la série, la raison dévoilée plus de 15 ans plus tard

Les plus nostalgiques ne l'auront sans doute pas oublier. Et pour cause, pendant pas moins de dix ans, Marie-Christine Adam a prêté ses traits au personnage de Blandine dans Sous le soleil, la mère de Laure Olivier (l'un des rôles principaux du feuilleton de TF1 joué par Bénédicte Delmas). "J'ai fait huit ou dix ans, je ne sais plus", a confirmé la comédienne aujourd'hui âgée de 72 ans dans l'émission Chez Jordan, ce lundi 6 mars 2023.

L'animateur, Jordan De Luxe, a alors souhaité revenir sur son départ de la série, se demandant si cela avait été "'brutal". Un terme qu'a approuvé Marie-Christine Adam, reconnaissant avoir été responsable de la situation pour une raison toute particulière. "Oui, l'arrêt a été brutal, je suis partie parce qu'à l'époque il se trouve que j'ai tourné un long métrage et je ne pouvais pas faire les deux, c'était Hors de prix de Pierre Salvadori. Et ça m'a un peu coûté ma place mais c'était un peu normal", estime-t-elle. Et de continuer : "On m'en a voulu de partir, des épisodes avait été écrits..." Dans l'embarras à l'époque, Marie-Christine Adam a alors songé à privilégier Sous le soleil à l'opportunité cinématographique qui lui était proposée. "Moi j'étais prête même à renoncer parce que ça s'est fait très vite", a-t-elle avoué.

Je me rends compte que j'ai eu bien raison

Marie-Christine Adam avait finalement fait son retour dans la saison 14 en 2008, la toute dernière avant son arrêt. Le feuilleton avait plus tard été décliné sous le nom de Sous le soleil de St-Tropez, diffusé sur TMC dès 2012. Mais au bout de deux saisons seulement, il avait finalement été déprogrammé, faute d'audience. Marie-Christine Adam avait été contactée pour reprendre son rôle de Blandine dans cette suite mais, elle avait tout de suite décliné l'offre. "A présent, je peux me permettre (de dire non). Comme lorsque l'on m'a proposé de rempiler pour Sous le soleil version low-cost en 2012. Avec le recul, et étant donné le résultat, je me rends compte que j'ai eu bien raison !", se félicitait-elle dans les colonnes de Nice Matin en 2016.