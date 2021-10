Star Academy : Cette candidate méconnaissable à cause de la maladie

Elle avait marqué la première saison de la Star Academy (2001) avec son grain de voix et sa personnalité affirmée. Jessica Marquez, qui avait 22 ans à l'époque, s'était hissée jusqu'en demi-finale de cette édition, remportée par Jenifer. Si elle s'est fait plus discrète à partir de 2013, elle avait fait une réapparition remarquée en mars 2019 en accordant une interview à Closer. L'occasion pour elle de révéler sa maladie qui l'a transformée.

L'ex-candidate, qui avait vécu une histoire d'amour avec Mario Barravecchia lors de son aventure, avait confié qu'elle souffrait d'hypothyroïdie (l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes). Une maladie qui a eu des effets sur son physique. "J'ai un petit souci parce que ça fait prendre du poids donc forcément quand tu as 40 ans et que tu prends 10 kilos, ça fait un peu mal ! C'est assez compliqué à gérer au quotidien. La thyroïde, c'est la chef d'orchestre des hormones chez la femme. Donc ça régule la température du corps, ça régule la partie hypophyse du cerveau, ça régule tout. Et quand t'as 40 ans, tu as les hormones encore plus au taquet et donc, ça fait vriller et c'est très fatigant", avait-elle déclaré.

A l'époque, elle lançait un appel au secours, car elle souhaitait trouver un traitement efficace après avoir souffert de la prise du médicament l'Euthyrox, pour combattre cette hypothyroïdie. "Je ne l'ai pas supporté. Si quelqu'un a une solution alternative sans le traitement, je suis preneuse", avait-elle lancé.

Depuis, elle s'est de nouveau fait très discrète. Depuis la fin de sa carrière musicale, "car ça ne marchait vraiment pas", elle a effectué un virage à 360 degrés. Comme elle le précise sur son compte Instagram, elle suit une formation en aromathérapie. Le public aura tout de même le plaisir de la voir lors du prime de la Star Academy diffusé ce soir 30 octobre, sur TF1.