Star Academy : Punaises, cafards et fuites... leur vie de château tourne au fiasco

Le 15 octobre 2022, TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy. Ainsi, les téléspecteurs ont pu faire la connaissance des 13 élèves de la promotion. Si ces derniers pensaient avoir une vie de château à Dammarie-les-Lys, ils sont vite redescendus de leur petit nuage.

Samedi soir, Enola Cosnier, Julien Canaby, Chris Camalon, Léa ou encore Anisha ont fait leurs premiers pas sur le plateau du télé-crochet après avoir été présentés par Nikos Aliagas. Chacun a interprété une chanson (seul ou en duo) et, à l'issue de l'émission, tous se sont rendus dans le bus qui allait les mener au château de Dammarie-les-Lys en compagnie de Karima Charni (qui anime la deuxième partie de soirée). Un lieu qui a été totalement rénové pour accueillir les nouveaux élèves qui suivront différents cours, dont celui d'Adeline Toniutti, la professeure de chant ou de Pierre de Brauer, qui enseigne le théâtre. Mais tout n'était pas comme ils l'espéraient.

Chaque jour, les abonnés de MYTF1 Max peuvent découvrir seize heures de live par jour. L'occasion de voir les premiers pas des candidats avant la première quotidienne, diffusée ce lundi 17 octobre, à partir de 17h30, sur TF1. Et les premières heures au château ont été quelque peu mouvementées. Ainsi, on a appris que l'une des nuits des garçons a été mouvementée. Surtout pour Julien et Cenzo qui ont été contraints de quitter leur dortoir, car il y faisait extrêmement chaud. "400 degrés" si l'on en croit le frère de Mathieu Canaby. Une courte nuit survenue alors que dès le lendemain, les cours débutaient.

Ce n'est pas tout. Le nouveau professeur de danse Yanis Marshall a eu le droit à une mauvaise surprise lors de son cours. Des fuites d'eau ont été constatées ainsi... qu'une punaise volante. De quoi effrayer le chorégraphe de 32 ans. Ses élèves, eux, étaient plus sereins. Les candidats ont assuré qu'ils avaient aussi vu cette bête dans les chambres, ainsi que des cafards. Une cohabitation à laquelle personne ne s'attendait. Doit-on y voir un crossover secret avec Koh-Lanta ? Ce qui est certain c'est que comme à la fin de l'émission présentée par Denis Brogniart, il n'en restera qu'un !