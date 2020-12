Stas Reshetnikov : Le Youtubeur russe tue sa compagne enceinte en plein live

Cette histoire n'est pas un joli conte de Noël. C'est celle de Stas Reshetnikov, un Youtubeur russe plus connu sous le nom de Reeflay, qui a accidentellement tué sa compagne en plein live. Le 2 décembre 2020, le jeune couple se filmait dans son salon, situé à Ivanovka Village près de Moscou, quand un internaute leur a lancé un défi. Constatant que les amoureux se disputaient allègrement, il a proposé 1000 dollars au vidéaste pour qu'il enferme sa petite-amie, en sous-vêtements, à l'extérieur. Or, le mois de décembre n'est clément nulle part et, sur les terres de Vladimir Poutine, les températures sont négatives...

Elle est pâle. Elle ne respire pas

Comme le rapportent les médias locaux, Valentina Grigoryeva, 28 ans, est morte de ce qui s'apparente à une hypothermie. Une centaine de spectateurs étaient présents, impuissants devant leur écran au moment des faits, puisque Stas Reshetnikov avait oublié d'éteindre sa caméra. Il a découvert le corps inanimé de la femme de sa vie, l'a ramené à l'intérieur, au chaud, mais il était bien trop tard. "Valya, tu es en vie ? Mon lapin, qu'est-ce qui t'arrive ?" peut-on l'entendre crier. "Valya, Valya, merde, tu as l'air morte. Allez mon lapin... Dis-moi quelque chose. Je suis inquiet. Merde... Je ne sens pas son rythme cardiaque. Les gars... Il n'y a plus de pouls... Elle est pâle. Elle ne respire pas". Cerise sur le gâteau : elle était enceinte...

Stas Reshetnikov était toujours en live quand les secours sont arrivés et qu'ils ont déclaré Valentina Grigoryeva morte. Reeflay arrondissait ses fins de mois, sur Youtube, à l'aide des dons des internautes, russes et internationaux, en échange de curieux défis. Il avait déjà attaqué sa compagne avec une bombe au poivre contre de l'argent. Le jeune homme a été arrêté par la police. Il risque deux ans de prison si les médecins légistes prouvent que le décès a bien été provoqué par une hypothermie. Une enquête est en cours pour savoir si d'autres lois ont été violées durant ce tournage...