Steevy Boulay ému en évoquant la mort fulgurante de son père : "J'étais en état de choc"

Depuis la soirée retrouvailles avec les anciens candidats de Loft Story (2001), Steevy Boulay fait la tournée des médias ! Le protégé de Laurent Ruquier est notamment passé sur le plateau de Touche pas à mon poste, où il a décroché une place de chroniqueur, mais il aussi participé à Un dîner presque parfait (W9). Lundi 19 avril 2021, Steevy Boulay était l'invité de Jordan de Luxe dans L'instant de Luxe sur Non Stop People. Face à son interlocuteur, il a accepté de revenir sur "le pire moment de (sa) vie". Il s'agit du décès de son père Daniel.

"La mort de mon papa a été un choc. Il était chercheur d'or en Amazonie (...) Étant chercher d'or - j'essaie de trouver une raison à ce départ rapide - je pense qu'il a dû ne pas faire les choses correctement. Il a peut-être dû utiliser du mercure pour trouver de l'or par exemple, fumer après. Il a très vite eu un cancer de la langue, de la bouche et il est parti très, très vite. J'étais en état de choc", a-t-il confié avec émotion.

Depuis sa tragique disparition, Steevy Boulay se console en disant qu'il a pu lui exprimer son amour lors des tous derniers moments. "Je lui ai dit que je l'aimais et je suis très content de lui avoir dit. Je lui ai dit pour la première fois. J'ai quitté Le Mans pour aller à Tours, où il était. Je l'ai vu, j'ai passé l'après-midi avec lui, je l'ai embrassé et en partant, je lui dis : 'Je t'aime papa'. Il me dit : 'Moi aussi mon fils' (...) Il est mort le soir-même. C'est la première fois que j'étais confronté de si près à la mort. Ça a été un moment douloureux", a-t-il raconté. Aujourd'hui, il garde un souvenir d'un papa qui n'a "pas forcément tout fait bien" mais qui avait réussi à "tout remettre en ordre" avant de partir, devenant ainsi "exceptionnel" à ses yeux.