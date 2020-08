Stefano Accorsi : L'ex de Laetitia Casta bientôt papa pour la 4e fois

Une très bonne période pour l'acteur italien de 49 ans, qui assure actuellement la promotion de son film Le défi des champions. Il y incarne Valerio, un prof sorti du système qui remarque Christian, un jeune footballeur de la Roma. Dans une interview accordée à L'Équipe à cette occasion, il explique être plus intéressé par une Multipla que par une Lamborghini. "Vu que j'ai une famille nombreuse, le Multipla, ce serait peut-être plus pratique. Mais bien sûr en termes d'émotion, le choix est vite fait", a répondu le comédien.

Pour rappel, Stefano Accorsi a été le compagnon de l'actrice et mannequin Laetitia Casta pendant plus de 10 ans. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Orlando (13 ans) et Athéna (10 ans). Ce pied dans la culture française a fait que l'acteur s'est construit une communauté de fans en France. Il aimerait d'ailleurs développer sa carrière dans l'hexagone.

"Ces dernières années en Italie, j'ai eu plein de projets. En plus, depuis huit mois, je suis le directeur artistique d'un théâtre très important, celui de Florence, et entre les films, les séries et tout ça je n'ai pas vraiment le temps. S'il y a une belle proposition, je serais heureux de retourner en France. J'aimerais bien avoir un jumeau qui se concentrerait sur ma carrière française", a développé Stefano Accorsi à L'Équipe.

Marié depuis près de cinq ans au top model italien Bianca Vitali, ils avaient ensemble accueilli le petit Lorenzo, né en avril 2017.