Stéphane Bern élevé par une mère très dure : "Je me dis que je le méritais parfois, ces gifles"

Né en 1963 à Lyon, Stéphane Bern a ensuite vécu à Nancy jusqu'à son 10e anniversaire, issu d'une famille polonaise immigrée en France. Louis Bern et Melita Schlanger ont éduqué le petit Stéphane et son frère - décédé l'été dernier - à la dure. Cultivée et passionnée de littérature, la maman de l'animateur a souvent été très sévère avec ses enfants. Une éducation qu'a évoqué le compagnon de Yori Bailleres au cours d'une interview avec Le Parisien.

"Ma mère était dure. Elle nous a donné, à moi et mon frère, une éducation prussienne, celle qu'elle avait reçue. À la maison, nous avions plus de devoirs que de droits. Les manifestations d'amour étaient conditionnées à un travail bien fait. Quand on avait terminé, on avait des câlins. Je prenais des gifles tous les jours et j'en garde des souvenirs cuisants. J'en ai pris plein la figure... Ma mère était très malade, diabétique, elle était dure avec elle-même et dure avec les autres" a confié le journaliste à retrouver ce soir dans un numéro inédit de Secrets d'histoire sur France 3, consacré à d'Artagnan.

J'étais très insolent

Pour autant, Stéphane Bern n'a aucun ressentiment ou amertume concernant cette éducation quasi-militaire. Bien au contraire. Selon lui, sa maman lui a permis de devenir un homme fort, peu sensible à la critique. Questionné par un journaliste lui demandant s'il se considérait comme un "enfant martyr" il répond : "Non, je ne dirais pas cela. Et puis à cette époque, les châtiments corporels existaient encore... D'ailleurs, je me dis que je les méritais parfois, ces gifles. J'étais très insolent. Rien que dans un regard, je dévissais les nerfs de mes parents. J'étais assez rétif à l'autorité."

Ainsi, il remercie même ses parents pour lui avoir inculqué le sens du travail et la force morale. "Oui, je rends grâce à mes parents. Ça m'a rendu de fiers services dans ma vie. Grâce à cela, je crois que je suis devenu insubmersible. Je me remets de tous les coups. Les critiques les plus dures, c'est comme des gifles. Mais je n'en aurai jamais autant que ce que j'ai pu recevoir étant gamin", confie-t-il avec tendresse et bienveillance.

Auprès des journalistes du Parisien, l'animateur de l'émission Secrets d'histoires a également évoqué la vente de sa maison à Paros, en Grèce, à cause de soucis financiers. Qu'importe les épreuves, Stéphane Bern sait rester positif.