Stéphane Bern : Son père et son frère morts à 6 mois d'intervalle, confidences après les drames

À Télé-Loisirs, Stéphane Bern est revenu sur ces deux sombres événements survenus au cours de l'année. Un moyen pour lui de prendre du recul et de voir le bon côté des choses : la vie peut s'arrêter à tout moment. C'est la raison pour laquelle l'animateur a décidé de vivre à fond : "On se sent à la fois plus libre et, en même temps, on est davantage attentif à ce que l'on fait. J'ai encore plus envie de croquer la vie ! Comme l'explique Montaigne dans ses Essais, la seule façon de domestiquer la mort, c'est de vivre à plein."

Heureusement, Stéphane Bern n'est pas seul pour pouvoir profiter de la vie. En plus de ses amis, il a la chance de pouvoir compter sur le soutien de son chéri Yori Bailleres, avec qui il a officialisé sa relation l'année dernière après un an d'amour fou et d'évidence : "À la télévision, il ne m'avait jamais fait d'effet particulier, alors que dès que je l'ai vu en vrai il m'a touché. Je ne voudrais pas faire de psychologie de comptoir, mais j'ai reconnu en lui une blessure, la même que la mienne, et une sorte de résilience", déclarait Yori. Un vrai coup de foudre.