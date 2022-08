Stephane Bern pacsé à Yori Baillères et "comme marié" : officialisation et touchantes confidences

Stephane Bern a trouvé en Yori Bailleres l'homme de sa vie. A ses côtés, peu importe la différence d'âge de 20 ans qui les sépare car ce fut une évidence dès leur rencontre. A tel point que "M. Patrimoine" n'a pas tardé à vouloir passer un cap très important. En effet, quelques mois seulement après leur coup de coeur, Stéphane Bern a proposé à son compagnon de se pacser. "Je savais qu'il était l'homme de ma vie, je voulais lui en donner la preuve", a-t-il confié dans les pages du nouveau numéro de Paris Match, paru ce 18 août 2022. Une union qui l'équivalent d'un mariage à leurs yeux. C'est d'ailleurs pourquoi ils se sont offerts des alliances, symboles de leur amour. "On s'est juré l'un à l'autre donc on considère que nous sommes comme mariés", a encore expliqué l'animateur de 58 ans.

Ces petites bagues à leur annulaire gauche, les internautes les avaient bien remarquées sur certaines photos du couple. L'éventualité qu'un mariage ait eu lieu leur avait également traversé l'esprit en raison du mot "mari" qu'emploi systématiquement Yori Bailleres pour parler de son homme. Ce n'est toutefois que la première fois qu'ils acceptent de clarifier leur situation sentimentale.

J'ai su immédiatement qu'on allait vivre quelque chose d'intense

Lors de cette interview, Stephane Bern et Yori Bailleres se sont également épanchés sur leur rencontre survenue en 2020. A cette époque, le premier "avait renoncé à croire en l'âme soeur", nous rappellent nos confrères. Le second "est lui aussi déçu par l'amour" et "lassé par les applications du type Tinder, qu'il juge trop mécaniques". C'est alors qu'il a l'idée de lancer sa propre agence pour hommes "célibataires, singuliers, cultivés et accomplis", appelé Le Cercle de Socrate. Pour l'aider à concrétiser ce projet, un ami lui conseille de se rapprocher de Stephane Bern. "Les deux hommes ne se connaissent pas mais, dès la première minute, c'est une évidence", lit-on encore dans Paris Match.

Stéphane Bern, qui a ressenti "des papillons dans le ventre", ne peut alors pas le laisser partir. "Quand ce beau jeune homme est arrivé, je me suis dit que je n'allais pas le lâcher. (...) Dès le lendemain, je l'appelais pour le revoir", raconte-t-il. Le sentiment est réciproque pour Yori qui a été "touché" par l'animateur et qui a vu en lui "une blessure et une sorte de résilience" similaire aux siennes. "J'ai su immédiatement qu'on allait vivre quelque chose d'intense", assure le jeune homme de 38 ans.

Deux ans plus tard, "les sentiments sont toujours aussi forts". "Je dirais même qu'ils s'intensifient de jour en jour", estime Stéphane Bern qui se réjouit de partager une relation "très fusionnelle" avec son partenaire.