Stéphane Blancafort (Tandem) : Qui est sa compagne, Nancy ?

Ce mardi 16 juin 2020, France 3 diffuse Tandem. L'occasion de retrouver l'attachant duo formé par Léa Soler et Paul Marchal, mais aussi d'en savoir un peu plus sur son acteur principal, Stéphane Blancafort. L'acteur français - qui multiplie les rôles où il est l'amant de l'héroïne - n'est plus célibataire depuis fort longtemps. En effet, il partage la vie d'une femme prénommée Nancy depuis neuf ans.

"On s'est rencontrés sur la dernière pièce que l'on a jouée, Marius. Elle interprétait Fanny et moi, César. Et au lieu de partir avec Marius, Fanny est partie avec César ! On a réécrit Pagnol", confiait-il à Télé Loisirs. Ayant eu des envies de paternité dès l'âge de 12 ans, Stéphane Blancafort a accueilli son premier enfant à 23 ans. Aujourd'hui, il est père de trois fils et d'une fillette de 2 ans. Originaire du Sud-Ouest, Stéphane Blancafort habite en Ardèche depuis sept ans avec sa compagne, Nancy. "Je n'ai jamais vécu en ville. J'aime la campagne, les animaux, j'ai besoin d'air pur et d'espace", expliquait-il.

Amant de Candice Renoir, de Gwendoline Hamon dans Cassandre, ex-mari d'Astrid Veillon dans Tandem... le comédien semble abonné aux rôles d'hommes "qui couchent obligatoirement avec l'héroïne".Dans une interview à Télé 7 Jours, l'acteur expliquait que Nancy ne prenait pas très bien la situation. "À 47 ans, je n'ai plus envie d'être l'éternel amant ! Il commençait à y avoir des crises à la maison ! Ma femme m'a surnommé le 'sextoy' de la télé ! Avoir sans cesse le rôle de l'avocat ou du flic qui couche obligatoirement avec l'héroïne, c'est amusant cinq minutes, mais c'est un peu rabaissant ! Et ça n'apporte souvent rien à l'intrigue", dénonçait-il.