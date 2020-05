Stéphane Blancafort (Tandem) révèle les secrets cachés de ses tatouages

Star de la série Tandem actuellement diffusée sur France 3, Stéphane Blancafort incarne le ténébreux capitaine Paul Marchal aux côtés d'Astrid Veillon. Interviewé par Télé Loisirs sur son rôle et plus particulièrement sur ses nombreux (et impressionnants) tatouages aperçus lors des différents épisodes, l'acteur de 50 ans a confirmé qu'il s'agissait bien de vrais tatouages. Passionné, il explique : "Les tatouages de mon personnage sont tous vrais. Je ne sais pas combien : côté droit, j'en ai le mollet entier et le tibia, le bras et un flanc droit aussi et, à gauche, j'en ai un sur l'avant-bras et un peu sur l'épaule aussi. J'en ai un peu partout, en fait."

Des tatouages qui symbolisent tous une expérience ou une histoire de la vie personnelle de l'acteur. "À chaque fois, ça raconte une partie de ma vie. Ce n'est jamais au hasard", explique-t-il à nos confrères. Ces oeuvres d'art l'ont d'ailleurs parfois aidé à incarner des rôles de bad boy. S'ils collent particulièrement bien à la peau du personnage qu'il incarne dans la série Tandem, ils l'ont également aidé à incarner le de David Canovas dans la série Candice Renoir : "Les producteurs se sont régalés, car mes tatouages correspondaient parfaitement à mon personnage, un peu rock et fan de moto."

Stéphane dévoile néanmoins qu'il a parfois dû camoufler ses précieux tatouages pour certains rôles, notamment dans la série Camping Paradis. "Il a fallu masquer le bras et le mollet. Il a fallu que j'arrive deux heures avant au maquillage." raconte-t-il.

Acteur dans les séries Camping Paradis, Candice Renoir, Plus belle la vie, Clem, Famille d'accueil ou Tandem, Stéphane a fait ses débuts au théâtre avant de postuler directement et au bluff auprès de la responsable des castings au studio d'AB Production. Il commence ensuite sa carrière dans la série Sous le soleil avant d'apparaître dans des séries incontournables du petit écran. Fan de tatouages, mais également d'athlétisme et de tennis, l'acteur est papa de trois garçons, ainsi que d'une petite fille et vit avec sa femme Nancy.