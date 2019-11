Camping Paradis : le juteux business derrière la série...

On a tous rêvé d'enfiler un Speedo et d'aller faire une bombe dans la piscine de Camping Paradis, avant d'avoir siroté un bon cocktail avec notre pote Laurent Ournac. Ce scénario est cependant presque bien réel, puisqu'il sera possible de réserver des vacances dans des établissements certifiés Camping Paradis dès le printemps 2020.

En effet, d'après les informations de L'Echo Touristique datées du 13 novembre 2019, un réseau de campings inspirés de la série de TF1 sera bientôt disponible. Quelques établissements ont déjà été sélectionnés pour faire partie de ce réseau, qui fédérera des campings à la gestion familiale de 300 emplacements maximum.

De la décoration aux événements, les campings labellisés devront tout faire pour immerger les vacanciers dans la série Camping Paradis, en utilisant tous les codes de la fiction : voiturettes électriques, animations ou encore "Boom Boom Party". Un réseau qui devrait plaire, puisque 6 millions de français sont déjà des adeptes réguliers du camping (et autant de fans potentiels de la série de TF1).

La marque "Camping Paradis" a d'ailleurs été déposée et certifie une "une promesse qualitative pour le client, et une gestion facilitée pour les propriétaires de campings". Adhérer au réseau, c'est un peu comme acheter une franchise McDonald's. Chaque camping devra s'acquitter de 19 000 euros de droits d'affiliation, auxquels s'ajoutent un forfait de 10 000 euros par an et une commission de 6% sur le chiffre d'affaires annuel de l'établissement. Pour l'heure, une douzaine de campings situés en Bretagne, en Vendée ou encore dans le Gers ont été sélectionnés.