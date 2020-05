Alexandre Varga (Cassandre) au plus près de la dépression : "On a toujours peur"

Ce samedi 30 mai 2020, France 3 diffuse son nouveau téléfilm inédit intitulé Les mystères des majorettes. Il s'agit-là d'une enquête policière menée au sein du milieu très fermé des jeunes filles adeptes de parades en costumes et baguettes. Au casting, les téléspectateurs retrouveront en plus d'Isabelle Vitari, Alexandre Varga.

Abonné aux rôles sur le petit écran, le comédien de 43 ans a été particulièrement séduit par son nouveau personnage, celui de David, un criminologue hanté par la mort de sa femme. Dans les pages du nouveau numéro de Télé Star, Alexandre Varga explique s'être décidé à se lancer dans l'aventure après avoir constaté des points communs avec celui qu'il interprète. "La dépression dont souffrait l'épouse de David, je l'ai côtoyée de près avec l'une de mes ex-compagnes. C'est très difficile à gérer. On marche sur des oeufs, on a toujours peur de déclencher la crise. Et il faut se protéger soi-même sinon on devient inefficace et inutile. C'est une énorme débauche d'énergie. C'est justement ce qui m'a beaucoup touché dans ce rôle."

Alexandre Varga ne s'épanchera pas davantage sur le sujet mais nul doute qu'il a mis du coeur à l'ouvrage pour transmettre les émotions de ce rôle meurtri par la culpabilité. En outre, il s'agit d'un challenge un peu différent pour l'acteur qui a fait ses preuves au fil des années dans des séries telles que Sous le soleil ou encore Les Soprano avant de devenir un personnage récurrent dans les séries policières Alice Nevers et Candice Renoir. Depuis 2015, il incarne le capitaine Pascal Roche dans la série Cassandre sur France 3 aux côtés de Gwendoline Hamon entre autres. Véritable succès, la fiction réunit près de 5 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Alexandre Varga a également été remarqué lors de ses participations aux téléfilms Un mari de trop avec Alain Delon et Lorie Pester mais aussi On se retrouvera avec Laetitia Milot.