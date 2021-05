Stéphane Blancafort (Tandem) "sextoy" de la télé : son épouse le taquine...

Décidément, Stéphane Blancafort est abonné aux rôles de beau-gosse. C'est toujours un plaisir pour une grande partie de son public de le retrouver en tant que Paul Marchal, personnage charismatique de la série Tandem, que France 3 diffuse le mardi 18 mai 2021. L'acteur français - qui multiplie les rôles où il est l'amant de l'héroïne - n'est toutefois plus célibataire depuis fort longtemps.

Amant de Candice Renoir, de Gwendoline Hamon dans Cassandre, ex-mari d'Astrid Veillon dans Tandem... le comédien semble abonné aux rôles d'hommes "qui couchent obligatoirement avec l'héroïne". "Il commençait à y avoir des crises à la maison ! Ma femme m'a surnommé le 'sextoy' de la télé ! Avoir sans cesse le rôle de l'avocat ou du flic qui couche obligatoirement avec l'héroïne, c'est amusant cinq minutes, mais c'est un peu rabaissant ! Et ça n'apporte souvent rien à l'intrigue", avait confié le comédien auprès de Télé 7 Jours. Le 12 mai 2021, il est revenu auprès du site belge Sud Info sur ce surnom rigolo.

"Ce qu'elle avait dit à l'époque était un peu blessant pour moi, mais maintenant, la question ne se pose plus du tout. C'était relatif aux rôles qu'on me confiait, dont je me suis un peu éloigné. Je suis heureux que ça ait changé, je ne voulais pas rester l'éternel amant de l'héroïne. Mais il faut toujours qu'il y ait des histoires d'amour, c'est ce qui pimente le récit", a-t-il nuancé.

Papa d'une petite fille, Stéphane Blancafort est devenu plus conscient du poids de la notoriété et de son travail très prenant. Ainsi, il n'hésite à se mettre "à la place" de son épouse Nancy, qui se retrouve à "s'occuper du quotidien". Malgré les rôles qu'on lui a parfois attribué, ce père de famille est un loyal dans l'âme. "Elle sait que je ne suis pas un de ces hommes qui courent à droite, à gauche. Dans ce métier, il y a beaucoup d'opportunités, il ne faut pas se le cacher, ça pourrait être très simple, mais elle me connaît", complète-t-il à Sud Info.

Aujourd'hui, Stéphane Blancafort est père de trois fils et d'une fillette de 3 ans. Originaire du Sud-Ouest, il habite en Ardèche depuis huit ans avec sa chérie, Nancy.