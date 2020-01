Stéphane Henon (Plus belle la vie): Son frère jumeau auprès de lui dans la série

Depuis plus de quinze ans maintenant, la série Plus belle la vie (France 3) fait le bonheur des téléspectateurs, mais aussi celui des acteurs, toujours plus nombreux à intégrer le casting. Sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre eux postent régulièrement des photos des tournages et se plaisent à qualifier l'équipe de "grande famille". Pour certains, comme Stéphane Henon, le mot est à prendre au premier degré. En effet, l'interprète du célèbre flic marseillais Jean-Paul Boher a le plaisir de travailler en plateau avec son frère jumeau, prénommé Éric.

Pour Stéphane Henon, l'aventure Plus belle la vie a vraiment été une bénédiction. En plus de s'être fait de nombreux amis sur les tournages, il travaille quotidiennement avec son frère jumeau. Ce dernier n'est cependant pas présent en tant qu'acteur, il opère plutôt dans l'ombre. Véritable coach, Éric Henon, s'assure du bon déroulement des scènes jouées par les acteurs. Plus belle la vie n'étant pas une série tournée dans un ordre chronologique, il peut arriver que certains comédiens se retrouvent perdus dans le fil de l'intrigue. Mais heureusement, Éric Henon est toujours là pour rattraper le coup et leur remettre les idées en place.

Si Stéphane Henon côtoie quotidiennement son frère sur les plateaux de tournage, il y a également rencontré sa femme, Isabelle, chargée de la communication du programme. En couple depuis 2009, les amoureux ont d'ailleurs eu deux enfants : Milo (né en 2012) et le petit dernier dont on ignore le prénom, né durant l'été 2016. Stéphane Henon est également papa d'une jeune Tina, née d'une précédente union.

Par ailleurs, il n'est pas le seul à avoir trouvé l'amour sur le tournage puisque c'est également le cas d'Élodie Varlet (alias Estelle), en couple avec le comédien Jérémie Poppe, et d'Emanuele Giorgi (alias Francesco), en couple avec Cécile Mazéas.

Alors, Cupidon survolerait-il les plateaux de tournage de Plus belle la vie ? Il semblerait bien que oui...