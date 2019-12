Stéphane Plaza blessé par un enfant : son match de tennis tourne mal

Stéphane Plaza est un véritable sportif dans l'âme et aime se lancer de nouveaux défis. Après avoir parcouru les 42,195 kilomètres du marathon de New York, le plus célèbre des agents immobiliers a tenté de rivaliser avec un champion de tennis. Un certain Lucas Bazin, âgé de seulement 10 ans et qui collectionne déjà les médailles. En 2018, il remportait par exemple le tournoi du Grenoble Tennis dans la catégorie 11-12 ans. Et le garçon a donné du fil à retordre à Stéphane Plaza lundi 30 décembre 2019.

Alors que la rencontre avait lieu au centre national d'entraînement de tennis à Paris, l'animateur de Recherche appartement ou maison a dû capituler. "Match que j'aurais pu gagner bien entendu mais Lucas m'a fumé grave", a signalé, fair-play, Stéphane Plaza via sa story Instagram. L'une des raisons de sa défaite ? Une grave blessure à la main droite. En effet, en tentant de s'imposer face au jeune Lucas, il s'est semble-t-il cassé l'index. "La cata... la chute... Fin d'année 2019 sans main droite. Merci Lucas !", s'amuse-t-il en dévoilant une photo de sa main enroulée dans un bandage.

Pas question donc pour Stéphane Plaza de perdre sa bonne humeur légendaire. D'autant plus que la rentrée 2020 s'annonce d'ores et déjà prometteuse pour lui avec l'arrivée d'épisodes inédits de Chasseurs d'appart' sur M6 dès le 6 janvier prochain. Le complice de Karine Le Marchand promet d'ailleurs "une saison hors norme". "Pour la première fois je quitterai mon fond vert pour affronter le gagnant de la semaine dans un duel immobilier acharné ! Si je remporte les 3000 euros de la victoire, l'ensemble de la somme sera reversée à une association caritative de la ville !", a-t-il indiqué sur ses réseaux.