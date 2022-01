Stéphane Plaza cambriolé et "traumatisé" : ce bien très étonnant qui lui a été dérobé

C'est un début d'année 2022 compliqué pour Stéphane Plaza. Alors qu'il rentrait chez lui après avoir enregistré une nouvelle émission, l'animateur et agent immobilier de 51 ans a découvert avec effroi que son appartement avait été cambriolé en son absence. En story Instagram, après l'intervention des forces de l'ordre sur place, il avait alors partagé quelques images des dégâts causés par les malfaiteurs. "Je découvrirai jour après jour l'étendue de ce qu'il me manque (aller me voler jusqu'à mon rasoir électrique, chapeau bas). Il y a plus grave, ce n'est que du matériel mais ça reste compliqué et violent comme événement", a-t-il déploré ensuite.

Et Stéphane Plaza a effectivement fini par se rendre compte des affaires qu'on lui a volées. Un bien en particulier a intéressé les cambrioleurs. Et c'est étonnant ! Dans Les Grosses Têtes sur RTL mardi 18 janvier, la figure de M6 raconte : "Même mes slips, ils ont pris ! Même un string ! J'avais un petit string éléphant, que je mets de temps en temps, eh bien même ça, ils l'ont pris !"

S'il parvient à en rigoler avec ses confrères de radio, Stéphane Plaza reconnaît que ce cambriolage est tout de même un véritable "traumatisme" pour lui. Il a même aujourd'hui la crainte que son calvaire ne soit pas terminé. "Et il parait qu'ils reviennent ! Enfin, c'est ce que m'a dit Arielle Dombasle, pour me rassurer : 'T'en fais pas, ils vont revenir piquer le reste'", a-t-il rapporté.

L'as de l'immobilier doit par ailleurs gérer toute la partie administrative de son cambriolage. Ce qui ne s'annonce pas comme une partie de plaisir et qui lui donne même plutôt des sueurs froides. "Je ne sais même pas si je suis bien assuré. Parce que c'est un appartement de location, le temps que mes travaux soient terminés...", a-t-il précisé. Malheureusement pour lui, ses voisins ne lui rendent pas la tâche facile, eux qui n'auraient apparemment absolument rien entendu. "Comme par hasard, ces c*ns, ils dormaient tous à 21 heures : 'On n'a rien entendu'. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils n'ont rien entendu, ils étaient fatigués...", a-t-il regretté avec agacement.