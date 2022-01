Stéphane Plaza victime d'un cambriolage : l'animateur témoigne, avec les photos des dégâts

L'année 2022 ne commence pas de la meilleure des manières pourStéphane Plaza. Alors qu'il rentrait chez lui le 15 janvier 2022, l'animateur de 51 ans a eu la surprise de découvrir que son appartement avait été cambriolé. Sur Instagram, l'animateur de l'émission Recherche appartement ou maison a dévoilé une image de sa porte d'entrée fracturée. Sur le cliché, on peut également remarquer que la serrure a été détruite par les malfrats venus dépouiller son appartement.

"Bonne année 2022", écrit le célèbre agent immobilier sur un ton ironique. Une fois arrivés sur place, les gendarmes ont dû relever les empreintes digitales de l'animateur afin de commencer leur enquête et peut-être découvrir l'identité des cambrioleurs. Amer et sous le choc, Stéphane Plaza écrit en légende d'une photo avec la police : "Retour agréable après une émission. Appartement cambriolé, merci la vie" (voir diaporama).

Un peu plus tôt dans la journée, le comédien avait dévoilé les coulisses de la pièce Un couple magique imaginée par Laurent Ruquier, dans laquelle il donne la réplique à Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse. "La pression monte... J'ai déjà blessé ma partenaire et cassé un sabre. Réservez au plus vite !" annonçait-il avec beaucoup d'humour.

Le pitch de cette comédie mise en scène par Jean-Luc Moreau ? "Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d'habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu'il aime. Place à la magie du rire..." explique le programme.

Le spectacle Un couple magique est à l'affiche du théâtre des Bouffes Parisiens du 12 février au 17 juillet 2022.