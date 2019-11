Stéphane Plaza : Valérie Mairesse va-t-elle tenir sa promesse coquine ?

Le 3 novembre, Stéphane Plaza terminait le marathon de New York après six heures de course. Un véritable challenge qu'il avait bien failli ne pas pouvoir honorer après le décès d'un proche. Dans "Les Grosses Têtes", on a appris que Valérie Mairesse lui avait fait une promesse coquine...

Le populaire animateur et agent immobilier Stéphane Plaza bientôt gâté par Valérie Mairesse ? Dans l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL, les deux chroniqueurs avaient parlé du défi sportif que s'était lancé la star de M6, à savoir : courir le mythique marathon de New York. Pari gagné puisqu'il a terminé la course malgré un moral entamé par le deuil après la mort d'un ami. La comédienne lui avait fait une promesse... À lire aussi PHOTOS : Rachida Dati souriante, coquine, mutine malgré la polémique... va-t-elle craquer? (réactualisé) Dans l'émission du 14 novembre, l'animateur Laurent Ruquier – toujours le bras dans le plâtre depuis une chute chez lui en Normandie – a salué la performance de Stéphane Plaza, arrivé en queue de peloton. "Je me moque de vous, mais vous savez, c'est mon rêve. Je trouve ça formidable d'avoir terminé parce que, franchement, j'y croyais pas. Alors bravo, sincèrement ! Il y a des gens qui abandonnent et il est allé au bout, notre Stéphane, alors, bravo", a-t-il confié au micro. Et le chef de bande, qui souhaite accompagner son camarade l'an prochain – même si ce dernier est plutôt chaud pour le refaire "en trottinette" – de poursuivre la discussion en révélant une anecdote croustillante... "Il faut dire que notre ami était motivé et il faut rappeler pourquoi. Valérie Mairesse lui avait promis une gâterie s'il arrivait au bout du marathon !", a-t-il souligné. Valérie Mairesse a alors réagi, confirmant qu'elle avait tenu d'elle-même cette promesse improbable. "C'est vrai que j'avais promis ça. Maintenant, je suis un petit peu embêtée pour toi parce que je manque énormément de pratique... Autant, il y a trente ans, j'assurais. Mais là, bon... On va s'arranger", a rebondi l'actrice de 64 ans, ancienne star de Banzaï. L'humoriste Chantal Ladesou a fini par mettre son grain de sel, affirmant qu'elle ne faisait jamais de promesse de ce genre, mais qu'elle aurait plutôt promis... "une blanquette". Savoureux dans un autre genre.

Stéphane Plaza dans Les Grosses Têtes, sur RTL, le 14 novembre 2019.