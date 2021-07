Stéphane Rotenberg : Qui est Nathalie Pisibon, la mère de sa fille Emma ?

Stéphane Rotenberg a une place de choix à la télévision. Depuis l'an 2000, le présentateur de 53 ans fait partie du groupe M6. Et la chaîne lui offre toujours de belles opportunités. Après avoir été aux commandes de Top Chef 2021 par exemple, le public peut le retrouver dans la nouvelle émission Domino Challenge, chaque jeudi. S'il n'hésite pas à apparaître à plusieurs reprises à la télévision, le papa d'Emma (24 ans) est plus discret en ce qui concerne sa vie privée. Un bon moyen de préserver sa famille et son couple avec Nathalie Pisibon.

Depuis plus de vingt ans, Stéphane Rotenberg file en effet le parfait amour avec Nathalie. Cette dernière a grandi à Paris et, après ses études dans un lycée du 16e arrondissement de Paris, elle a rejoint l'EFAP (Ecole Française des Attachés de Presse). Trois ans plus tard, elle a obtenu sa licence, avec le sport pour spécialité.

En 1999, Nathalie Pisibon a pris du galon en intégrant Réservoir Prod, la société de production créée par Jean-Luc Delarue. Elle y officiait en tant que cheffe d'édition, un poste qu'elle a occupé jusqu'en 2005. Celle qui a aussi travaillé pour Canal+, Eurosport ou France Télévisions a ensuite rejoint les écuries de M6 en tant que chef de projets dans l'unité "Musique & Divertissements, Docu-Réalité, Magazines et Documentaires". Depuis, l'épouse de Stéphane Rotenberg a fait du chemin puisqu'aujourd'hui, elle est directrice des programmes et productrice, pour le groupe M6.

Bien qu'ils s'aiment, l'animateur et sa chère et tendre préfèrent ne se dévoiler que très rarement en couple lors de sorties officielles. Ils sont donc adeptes du "pour vivre heureux, vivons cachés".