Stéphanie de Monaco en fête et bien entourée ! Un grand évènement fait enfin son retour sur le Rocher

La princesse Stéphanie de Monaco était de sortie ce jeudi 19 janvier, pour les préparations du 45e Festival International du Cirque de Monte-Carlo (l'une des plus prestigieuses manifestations mondiales des arts du cirque depuis sa création par le Prince Rainier III en 1974) et du 10e New Generation (compétition de cirque pour des jeunes artistes en devenir, qu'elle a créée en 2012 avec sa fille Pauline Ducret, présidente du Jury International).

Deux événements qui reviennent après deux ans d'absence en raison de la pandémie de la Covid-19, et qui présentent cette année un programme commun pour leurs anniversaires respectifs, avec seize spectacles prévus sur la piste monégasque. Un show comportant donc des numéros exceptionnels et inédits, et qui sera ouvert au grand public dès demain, jusqu'au 29 janvier prochain.

Cette passion pour le cirque, Stéphanie de Monaco l'a héritée de son défunt père le prince Rainier, qui a été le tout premier inauguré le Festival international du cirque à Monaco. Cet amour pour le cirque, la soeur du prince Albert et Caroline de Monaco l'a vécue intimement puisqu'elle a épousé en 2003 l'acrobate et éleveur d'éléphtants Adans Lopez Peres, membre du cirque Knie, dont elle a divorcé très rapidement, en 2004.

Journée chargée pour la famille princière

Dans une tenue en parfaite adéquation avec le thème, puisqu'elle portait un blouson du cirque, Stéphanie de Monaco a notamment posé aux côtés des acteurs de l'événement ce jeudi, à savoir Elisa Cussadie et son ara, Alex Giona et ses chevaux, la troupe Bingo, les clowns Equivokee ainsi que Petit Gougou, alias Monsieur Loyal. A noter qu'il y a deux jours, elle se rendait déjà sur place, mais cette fois-ci avec sa fille et dans une ravissante combinaison noire à volants.